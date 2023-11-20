Обіцяв спалити Центробанк: в Аргентині обрали президента, який виступає за США та проти Росії

В Аргентині обрали нового президента. Ним став Хав'єр Мілей, який є прихильником США та обіцяє запровадити в країні долар.

Обраного президента Аргентини вже привітав його суперник – міністр економіки Серхіо Маса, який вже визнав свою поразку. Окрім того, ЗМІ вже написали про результати підрахунку 99% бюлетенів після другого туру виборів, пише 24 Канал.

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Президентом Аргентини став Хав'єр Мілей

Я зв'язався з Хав'єром Мілеєм, президентом, якого більшість аргентинців обрали на наступні 4 роки, я привітав його, я побажав йому удачі, і запропонував завтра встановити зв'язок і перехідні механізми для зміни уряду, для нормального функціонування економіки, соціальної, політичної та інституційної сфери,

– заявив Серхіо Маса.

Видання Bloomberg написало, що за результатами підрахунку 99% бюлетенів після другого туру виборів 19 листопада Мілей набрав 56% голосів, а його суперник Маса – 44%. Останній вже визнав поразку і в промові перед прихильниками в Буенос-Айресі зазначив: "Аргентинці обрали інший шлях".

Під іншим шляхом Хав'єр Мілей у своїй передвиборчій кампанії пообіцяв людям радикальні зміни, спрямовані на виправлення десятиліть неефективної політики. Адже в Аргентині падає економіка, тривалий час знецінювалась валюта та є один з найшвидших у світі рівнів інфляції.

Журналісти зауважують, що нинішній президент Аргентини зможе реалізувати свої обіцянки:

відмовитись від песо на користь долара;

закрити Центральний банк;

радикально скоротити державні витрати, щоб вивести 46-мільйонну державу з кризи.

Шокова терапія Мілея ставить Аргентину на шлях глибокої невизначеності, а деякі економісти попереджають, що доларизація економіки в 622 мільярди доларів в той час, коли міжнародні резерви вичерпані, може привести південноамериканську країну до чергового витка гіперінфляції,

– зауважило видання.

Окрім того, Міжнародний валютний фонд закликав наступний уряд швидко перезавантажити економіку та підкреслив, що країна немає часу на "поступову політику".

Відомо, що Хав'єр Мілей вступить на посаду 10 грудня 2023 року.

Що відомо про погляди Хав'єра Мілея

Хав'єр Мілей говорив, що він виступає за відмову від встановлення відносин із Росією, Бразилією та Китаєм. Причина полягає в розбіжностях в політиці цих країн. Своєю чергою він бачить США та Ізраїль стратегічними союзниками.

Сам політик є доволі нестандартним, адже він співав у рок-гурті та виступає проти вступу до БРІКС. Також він є прихильником Дональда Трампа та називав його "одним із найкращих президентів в історії Сполучених Штатів".

Окрім того, він підтримує Україну. В інтерв'ю The Economist запевняв, що був одним з перших, хто засудив вторгнення в Україну. Також Мілей говорив, що готовий зустрітись з Володимиром Зеленським у перші місяці свого обрання, а Путіна назвав "автократом".

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