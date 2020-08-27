Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку "Аркада" з ринку. Також Фонд пропонує низку способів щодо цього, зокрема продаж банку інвестору.

Розпочався процес виведення "Аркади" з ринку: що відомо

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб. Такий крок тут аргументують рішенням Нацбанку про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

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Які способи виведення неплатоспроможної "Аркади" з ринку пропонує Фонд

Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку.

Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

Продаж неплатоспроможного банку інвестору.

У Фонді додають, що відкритий конкурс проводитимуть серед банків, а також тих осіб, яких НБУ включив до переліку попередньо кваліфікованих. Усі мають відповідати умовам відкритого конкурсу.

Задля участі в конкурсу щодо виведення "Аркади" з ринку як банки, так і попередньо кваліфіковані особи мають подати до Фонду відповідні документи. Тобто ті, які є визначеними умовами цього конкурсу.

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