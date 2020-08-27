"Аркада" збанкрутувала: Фонд гарантування вкладів виставив на продаж неплатоспроможний банк
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку "Аркада" з ринку. Також Фонд пропонує низку способів щодо цього, зокрема продаж банку інвестору.
Розпочався процес виведення "Аркади" з ринку: що відомо
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб. Такий крок тут аргументують рішенням Нацбанку про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних.
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Які способи виведення неплатоспроможної "Аркади" з ринку пропонує Фонд
- Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку.
- Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.
- Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.
- Продаж неплатоспроможного банку інвестору.
У Фонді додають, що відкритий конкурс проводитимуть серед банків, а також тих осіб, яких НБУ включив до переліку попередньо кваліфікованих. Усі мають відповідати умовам відкритого конкурсу.
Задля участі в конкурсу щодо виведення "Аркади" з ринку як банки, так і попередньо кваліфіковані особи мають подати до Фонду відповідні документи. Тобто ті, які є визначеними умовами цього конкурсу.
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Що цьому передувало
- Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення банку "Аркада" до категорії неплатоспроможних. Причина такого кроку – зменшення нормативів капіталу менше ніж до однієї третини від мінімального встановленого рівня.
- Крім того, Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію у банку "Аркада" та розпочав процедуру виведення банку з ринку.
- У НБУ зазначають, що виведення банку "Аркада" з ринку не є пов’язаним із затримкою введення забудовниками в експлуатацію будинків ЖК "Еврика" та ЖК "Патріотика".
- Відомо, що понад 90% вкладників банку "Аркада" (більше ніж 5 тисяч осіб) отримають внески в повному обсязі. Розмір їхніх внесків не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тисяч гривень.
- Натомість клієнти із більшими обсягами внесків отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом Фонд забезпечить виплати гарантованої суми вкладникам в обсязі 285 мільйонів гривень.
- Найбільшим акціонером банку (станом на 1 червня 2020 року) є Костянтин Паливода з опосередкованою часткою 74,80%.