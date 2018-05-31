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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Аркадий Бабченко

Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти

930
Аркадий Бабченко жив!
Аркадий Бабченко жив! / Фото из открытых источников

Интересно, как люди смотрят на всю спецоперацию....

Какое гигантское количество человек, оказывается, верит, что вот сидят в воюющей стране взрослые, состоявшиеся, в общем-то, люди – один там журналист (ну, этот еще ладно, долбо**ом был, долбо**ом и помер), годами не вылезавшие с фронта и проводившие операции в тылу противника оперативники, бойцы "Альфы", руководители департаментов государственной службы безопасности, руководитель самой государственной службы безопасности воюющей страны, в конце концов Президент (!) воюющей страны, и такие – да, чота скушно.

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Делать ваще нефиг. ОБСЕ? По*уй. Ввод миротворцев на Донбасс? Тоска. Выигранный у "Газпрома" суд? Да ну, не интересно. О! А давайте Бабченко спину кровью разрисуем, в нос сгустков насуем, отвезем в морг и скажем, что так и было?

И все такие – б*я, а*уенно, давай! Делать-то реально больше нефиг – ресурсов вагон, людей вагон, ну, подумаешь, оторвем просто херову тучу народу от работы – зато поржем же!

Ну, ладно в России – там во что угодно уже поверить можно. Я сам там уже во что угодно верю.

Но в странах с не искаженным мировосприятием...

Именно так оно все и было, да?

Ладно. Настроение просто сегодня балдовое чота. Не обращайте на меня внимания.

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Автор: Аркадий Бабченко
Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини політики Новини України Публікації СБУ Україна – Росія Російська пропаганда
Джерело: Аркадий Бабченко
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