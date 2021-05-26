Арктика б'є температурні рекорди: метеорологи шоковані

Температура поблизу полярного кола на північному заході Росії наближається до 30 градусів. Це – рекордні показники для Арктики.

У місті Нар'ян-Мар, розташованому за полярним колом, зокрема, фіксували 32 градуси. А у селі Нижня Пеша – 30.

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Як зауважив шотландський вчений-метеоролог Дункан Скотт, у травні в Арктиці стає навіть спекотніше, ніж майже по всій території Європи.

Дункан пояснив, що така температура є винятковою для будь-якої пори року, але для травня – і взагалі приголомшливою. Адже на 20 – 24 градусів перевищує середньостатистичну.

Кліматолог Зак Лейб припускає, що до кінця травня тепла хвиля не покидатиме регіон. Температура повітря у Східному Сибіру буде на понад 10 градусів вищою ніж середня.

Хоча такі показники й шокують, температура все ж не досягла позначки у 38 градусів. Саме такий рекорд зафіксували у 2020 році у сибірському місті Верхоянськ.

Раніше організація AMAP оприлюднила звіт щодо кліматичної ситуації в Арктиці. Там застерегли, що зміни температури у цьому регіоні матимуть далекосяжні наслідки для всього світу.