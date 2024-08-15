На аукціоні продали Maybach Медведчука та його останній квадроцикл

За конфіскований транспорт Віктора Медведчука на аукціонах виручили вже майже 3 мільйони гривень. В четвер, 15 серпня, було продало його Maybach та останній квадроцикл.

Про це повідомила голова Держагентства з управління та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума.

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В Україні продали Maybach та останній квадроцикл Медведчука

В четвер, 15 серпня, автомобіль Maybach (2003 року) Медведчука продали за 1 829 009 гривень. Крім того, окремим лотом також продали його останній квадроцикл (2004 року) марки Bombardier за 160 000 гривень.

Ці кошти тепер підуть на закупівлю Нацагентством військових облігацій. Так, вкотре гроші підуть на підтримку Збройних Сил України.

Раніше АРМА вже продало баггі та квадроцикл Медведчука майже на 1 мільйон гривень. Таким чином всього реалізовано авто держзрадника вже на 3 мільйони гривень.

Крім того, АРМА вже отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників Медведчука. Їх оцінили в 10,6 мільйона гривень і будуть реалізовані через онлайн-аукціон. А найближчим часом очікується оцінка 136 картин держзрадника.

У АРМА вказали, що 92-метрова яхта Медведчука Royal Romance також буде реалізована. "Розраховуємо на нову ухвалу Суду за поданням Офісу Генерального Прокурора щодо арешту яхти та передачі активу на реалізацію", – додали там.

Також там повідомили, що невдовзі спортивна база під Києвом, яка раніше належала Медведчуку, отримає нового управителя.