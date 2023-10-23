В іранки діагностували смерть мозку після побиття за неправильне носіння хіджабу

У 16-річної громадянки Ірану Арміти Гаравард діагностували смерть мозку. Це сталося після того, як дівчину побила так звана "поліція моралі" за неправильне носіння хіджабу

У правозахисній організації Hengaw зазначили, що ці дані вони отримали від батька дівчини. Водночас іранська влада всіляко заперечує свою причетність до смерті дівчини.

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Іранка загинула після побиття за неправильне носіння хіджабу

У недавньому інтерв'ю Hengaw правозахисники звернули увагу на заяви батька Арміти, який опосередковано підтвердив діагноз дочки.

За його словами, команда лікарів Арміти заявила, що її мозок більше не функціонує, і відновлення вважається неможливим.

Про стан дівчини писало й іранське державне інформаційне агентство Tasnim, яке пов'язане з "Корпусом вартових Ісламської революції". У агентстві також підтвердили діагноз лікарів що смерті мозку дівчини.

Цей звіт не містить конкретних подробиць про події за останній 21 день, але повторює попередні заяви про те, що Арміта не зазнавала фізичного насильства з боку силовиків, посилаючись на окремі запевнення,

– зазначили правозахисники Hengaw.

Правозахисники розповіли про ситуацію з Армітою

У недавньому звіті правозахисної групи Hengaw було виявлено, що 16-річна дівчина, на ім'я Арміта Гараванд нібито була побита іранською "поліцією моралі" за те, що вона не носила належним чином хіджаб. Інцидент стався на станції метро, в результаті чого дівчина отримала важкі травми й впала в кому.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, напад стався на згаданій станції метро, що призвело до негайної медичної допомоги потерпілій. На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно наслідки нападу, на якому люди намагаються не дати дівчині втратити свідомість.

Попри свідчення очевидців і відеодокази, урядовці та державні ЗМІ спростували ці заяви, стверджуючи, що Арміта Гараванд знепритомніла через низький тиск. Це викликало подальше обурення серед правозахисників, які виступають за справедливість у цій справі.