Армія мародерів: російські окупанти вихваляються пограбованим алкоголем з магазину

Після місяця активних бойових дій російська армія зрозуміла, що в Україні її може чекати розгром. Тож перейшла до своєї звичної практики - бомбардування мирних міст та грабунки. Окупанти перетворилися на звичайних мародерів.

Загарбники доволі часто телефонують додому в Росію. І розповідають про те, як людям жилося в Україні, допоки в їх дім не прийшла війна. І дивуються, що в Україні насправді все було добре.

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Один з таких "здивованих" виявився в Київській області. Йому вдалося пограбувати магазин з алкоголем. Окрім пива, вони взяли з собою і абсент, який загарбник спробував вперше. Про що і хвалився своїй дівчині у телефонній розмові. Правда він не очікував, що це доволі міцний алкоголь, тож наступного дня йому було дуже погано.

За його словами, він доволі далеко від бойових дій, тому вони і далі будуть пити пиво, яку тут дуже "ох*єнне", на відміну від Росії.

Його дівчина через це навіть перепитала, чи він, бува, не на курорті.

Також окупант "похвалився", що забрав собі годинник в одного з українців.

І розповів, що була пропозиція піти на пограбування будинків мирних мешканців ввечері, але відмовилися – свої ж випадково могли застрелити.