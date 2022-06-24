Армія Путіна буде просто знищена, – Яковенко припустив, чи наважиться Росія на війну з НАТО

Росія періодично робить абсурдні заяви та погрожує вторгненням НАТО та його країнам-членам. Однак Путін навряд наважиться на такий крок, бо жодного успіху мати не може.

У Путіна немає ресурсів на війну з НАТО

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, російська армія вторгнення суттєво переважає військовий потенціал України. Це відомо всім.

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Але порівнювати військовий потенціал Росії та НАТО, навіть беручи до уваги лише конвенційну зброю Альянсу, безглуздо. Тут окупанти в рази програють як кількісно, так і якісно.

Відтак, у випадку війни з НАТО армія Путіна буде просто знищена. Тим паче, що практично всі її ресурси зараз кинуті на Україну.

Ну і що, воювати зараз ще з НАТО, на 2 фронти? Я думаю, що навіть якщо Путін раптом в нападі божевілля на це наважиться, то є якесь оточення, генералітет, генштаб, який просто на це не піде. Бо це просто самогубство,

– каже Яковенко.

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За його словами, інших ресурсів, окрім тих, що зараз кинуті на Україну, в Росії немає. Хіба що йде "повзуча" мобілізація. Показово, що зараз її проводять по всій країні, включно з Москвою та Пітером, чого не було у попередні місяці.

Можна було б припустити, що відкритий конфлікт з НАТО нарешті дав би Путіну підстави офіційно оголосити загальну мобілізацію. Однак ця що є наразі, "повзуча", мало від неї відрізняється. У Росії, за інформацією Яковенка, зараз "гребуть" всіх.

Крім того, 4 місяці повномасштабної війни в Україні чітко показали, що усе вирішує не "гарматне м'ясо", а техніка – насамперед артилерія та авіація.

Нагребе він мільйон призовників – людей, які воювати не вміють. І що він буде з ними буде робити? Чим озброювати? Куди гнати? Це абсолютно божевільна історія, і вона не приведе до великого підсилення військового потенціалу. А тим паче не приведе до якоїсь боєздатної армії, яка здатна воювати з армією НАТО,

– пояснив російський журналіст.

Нинішня мобілізація в Росії слугує лише для того, що доукомплектувати, розбавляти призовниками, ті частини, які втратили в живій силі. Так дійсно можна створити якийсь боєздатний підрозділ, лише доповнюючи частини, які вже "обстріляні" та навчені.

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А повністю набрати величезну кількість призовників і відправити їх воювати проти НАТО – неможливо. До того ж сьогодні в Росії люди уникають призову. Вони підтримують абстрактну війну у телевізорі, але йти туди помирати ніхто не збирається.

"Якщо зараз офіційно оголосити мобілізацію, то у великих містах просто неможливо буде призовників знайти, бо всі поховаються. Вмирати ніхто не хоче. "Так, війну я підтримую, але сам воювати не піду." Це типова позиція більшості путінського електорату", – каже Яковенко.

Відтак, у Росії на чолі з її диктатором немає жодного шансу у збройному протистоянні з Альянсом. Це закінчиться лише швидкою та нищівною поразкою, тож шанси, що Путін реально наважиться на такий крок, мізерні.

Так, провокації можуть бути, безумовно. Можуть бути повітряні, можуть бути морські. Але серйозне вторгнення чи тим паче удар по країнах НАТО – це варіант вкрай малоймовірний. Ресурсів на це у Путіна немає,

– вважає журналіст.

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