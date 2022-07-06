Хоч і 100% втрат, – Жданов сказав, чому армія путіна не зупиняється

У росії армією керують політики, а не військові. На логіку у веденні війни вони не зважають.

Тому втрати для росії – річ другорядна. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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Росія не зупиниться і при 100% втрат

За словами Жданова, при показнику 30% втрат наступ вважається невдалим, а при 50% – він провалився і його потрібно змінювати. Але у випадку з росіянами це працює інакше.

Ще на другий тиждень повномасштабного вторгнення путін сказав: "Не треба рахувати втрати. Адже ціна, яку ми отримаємо у разі перемоги, все перекриє". Тому росія втрати не рахує. Хоч 100% буде втрат, вони усе це поповнюватимуть особовим складом,

– сказав він.

Він додав, що наразі прихована мобілізація не забезпечує у необхідній кількості поповнення особового складу, крім поточних втрат. Тому у кремлі знову заговорили про часткову відкриту мобілізацію.

"росіяни загнали себе у глухий кут, адже чим довше триває війна, тим складніше оголосити відкриту мобілізацію До речі, про повну мова взагалі не йде. Мовиться про часткову, і вона може бути оголошена у прикордонних з Україною областях", – сказав Жданов.

Інше питання – який це дасть ефект. "Підуть люди у військкомат чи ні. Або похапають речі, і це буде хвиля внутрішнього переміщення, яка буде обліковуватися мільйонами осіб. Це може спричинити колапс у росії", – відзначив військовий експерт.

Безперечно, путін може на це наважитися. Але військові мають йому пояснити, що це – невдалий крок.

Підпали військкоматів та диверсії на залізниці

Жданов зауважив, що у росії з'явився партизанський рух БОА (Бойова організація анархокомуністів). Її члени взяли на себе відповідальність за усі підпали військкоматів та диверсії на залізничному транспорті. "Вони сказали, що продовжуватимуть, але не чіпатимуть цивільних громадян. Вони воюють проти російської влади", – говорить Жданов.

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