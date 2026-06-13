З тилу на "нуль": у Міноборони відповіли, чи можуть забрати на фронт із базовим контрактом

Міністерство оборони України запроваджує нові формати контрактної служби, серед яких базовий контракт для виконання завдань поза бойовими частинами. Водночас у відомстві уточнюють, що повністю виключити ризик участі в бойових діях неможливо.

Детальніше про особливості контракту розповіли в Міністерстві оборони України.

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Чи зможе військовий з тиловим контрактом потрапити на "нуль"?

Базовий контракт укладається строком на 24 місяці та передбачає проходження служби у тилових підрозділах. Він орієнтований на громадян із цивільними професіями, які не планують безпосередньо брати участь у бойових діях.

У Міноборони зазначають, що гарантувати повну відсутність ризику бойового залучення неможливо через специфіку воєнного стану. У разі потреби військовослужбовці можуть бути залучені до виконання завдань у районах бойових дій. При цьому виплати за такі періоди здійснюються на рівні бойових контрактів.

Також передбачено можливість добровільного переведення на інші, більш бойові типи контрактів. Мінімальне грошове забезпечення за базовим контрактом становить 30 тисяч гривень на місяць. Воно складається з базової ставки у 20 тисяч гривень та додаткових 10 тисяч гривень за службу в тилу.

Окремо передбачені надбавки за виконання завдань у штабах або на пунктах управління. У разі безпосередньої участі в бойових діях військовослужбовці можуть отримувати до 120 тисяч гривень щомісяця залежно від характеру завдань.

Нагадаємо, в Україні запроваджують нову систему військових контрактів, яка включає три формати служби – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Вони відрізняються строками, рівнем ризику та розміром грошового забезпечення. Крім вищезгаданого базового контракту також є: