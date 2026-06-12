До 460 тисяч на місяць та бонуси за полонених: Міноборони запускає реформу військової служби

Міністерство оборони України оголосило масштабну трансформацію військової служби, яка передбачає нові контракти з чіткими термінами, збільшені виплати та гарантії відстрочки після завершення служби. Реформа також змінює систему переведень, повернення зі СЗЧ та цифрове управління військовими процесами.

Про всі особливості нової реформи розповіли в Міноборони України.

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Що передбачає трансформація Сил оборони?

Нові контракти та виплати

Передбачено три типи контрактів – піхотно-штурмовий, бойовий і базовий. Усі вони мають чіткі терміни служби, справедливу систему оплати та можливість отримати відстрочку після завершення.

Піхотно-штурмовий контракт (6 – 14 місяців залежно від категорії) передбачає службу на найбільш ризикових посадах. Середня зарплата становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, максимальна – до 460 тисяч гривень. Діє система додаткових виплат за бойові завдання за принципом "10/20/40" тисяч гривень на день.

(6 – 14 місяців залежно від категорії) передбачає службу на найбільш ризикових посадах. Середня зарплата становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, максимальна – до 460 тисяч гривень. Діє система додаткових виплат за бойові завдання за принципом "10/20/40" тисяч гривень на день. Бойовий контракт (24 місяці) охоплює пілотів БпЛА, РЕБ, артилерію та інші спеціальності. Зарплата – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць із додатковими виплатами залежно від рівня участі в бойових діях.

(24 місяці) охоплює пілотів БпЛА, РЕБ, артилерію та інші спеціальності. Зарплата – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць із додатковими виплатами залежно від рівня участі в бойових діях. Базовий контракт також укладається на 24 місяці і передбачає службу поза бойовими підрозділами з оплатою від 30 тисяч гривень на місяць.

Для всіх контрактів передбачені надбавки, зокрема 100 тисяч гривень за взятого в полон ворога та 15 тисяч гривень за знищеного противника в бою. Новобранці отримуватимуть 27 – 33 тисяч гривень стартової виплати, а також щорічну допомогу на оздоровлення від 20 тисяч гривень.

Після завершення контракту військові отримуватимуть гарантовану відстрочку. Її тривалість залежить від терміну служби та участі в бойових діях – від 6 місяців до кількох років за спеціальною формулою нарахування.

Цифровізація

Реформа також передбачає автоматичне погодження переведень через застосунок "Армія+" один раз на рік у межах корпусів. Запроваджується також спрощений механізм повернення зі СЗЧ із 100-денним перехідним періодом та можливістю самостійного вибору підрозділу.

У Міноборони зазначають, що мета змін – створити прозору, справедливу та зрозумілу систему служби, яка враховує як потреби держави, так і інтереси військовослужбовців, а також підвищити мотивацію та ефективність Сил оборони України.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що наразі опрацьовується питання збалансування бюджету для забезпечення стабільності виплат, які передбачені новою реформою військової служби.