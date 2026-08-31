Арсен Жумаділов залишив посаду очільника Агенції оборонних закупівель

31 серпня Арсен Жумаділов за згодою сторін завершив роботу на посаді директора Агенції оборонних закупівель. Посадовець керував забезпеченням потреб Сил оборони протягом останніх 3 років.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що відомо про відставку

Про рішення достроково розірвати контракт з оборонним відомством посадовець повідомив заздалегідь.

За його словами, це рішення ухвалено з особистих причин, а не внаслідок зовнішнього впливу.

Жумаділов очолював закупівельну структуру з березня 2025 року, а на початку 2026 року відбулося об'єднання Агенції оборонних закупівель та Державного оператора тилу в єдину систему.

У відомстві подякували Жумаділову за роботу.

Вдячні Арсену Жумаділову за роботу. Рішення щодо призначення нового керівника Агенції буде ухвалене в найкоротші терміни,

– йдеться у заяві Міноборони.

А тимчасово виконувати обов'язки очільника буде Артем Романюков, який наразі очолює Директорат політики закупівель. Відповідне рішення про призначення незабаром має ухвалити наглядова рада установи.