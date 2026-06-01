"Навіть вороги казали, що він – найкращий": неймовірна історія бійця ГУР "Камаза", який загинув урятувавши побратима

Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан", старший лейтенант Володимир Яворський з позивним "Камаз", загинув 30 травня 2024 року. В останній момент він закрив собою від міни важкопораненого побратима, який не міг рухатися. Уламок залетів йому просто під шолом і смертельно уразив. Побратими упевнені: він не боявся.

"Камаз" за час служби врятував не одного побратима. Він брав участь у найскладніших боях, полював на ворога на морі та на окупованих територіях. В операціях проявляв себе як справжній лідер, і навіть вороги називали його "найкращим".

Про секретні операції, курйозну ситуацію, коли кінь ледь не зірвав бойовий вихід і якою людиною взагалі був легендарний "Камаз" – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Про секретні операції та порятунок побратимів

Прізвисько "Камаз" закріпилося за Володимиром ще з юності, коли грав у регбі, а згодом стало і його позивним. Понад 180 сантиметрів зросту і понад 100 кілограмів ваги – побратими називали його "машиною". Він був напористим і йшов напролом. При цьому Володимира зі своїми параметрами вирізняло зовсім інше – сміх.

"У нього був такий живий сміх. Іноді на операціях його просили: "Камаз", тихіше, тому що цей анекдот слухаємо не тільки ми, а ще й наш противник", – розповів військовослужбовець спецпідрозділу ГУР МОУ "Артан", "Міра".

З перших днів повномасштабної війни Володимир разом зі шкільним другом "Лютим" доєднався до тероборони Василькова, що на Київщині. Спали по дві-чотири години й патрулювали місцевість. А у 2022 році разом пройшли відбір до спецпідрозділу ГУР "Артан".

Перша спільна операція пройшла на тимчасово окупованій території – бої за Енергодар. Операція тривала декілька місяців – це була висадка на човнах. І "Камаз", і "Лютий" майже щоразу були на виїздах.

Далі – оборона Бахмута на Донеччині, де "Камаз" особисто врятував двох побратимів, коли сам був поранений. Одного з них просто-таки закрив собою, щоб урятувати. Побратими знали: коли поруч працює "Камаз" – тил надійно захищений.

"По них відпрацював танк. "Камаз" сказав, що бачив, як снаряд вилітає з дула, але такого бути не може. Там занадто швидкий снаряд. Можливо, якийсь спалах побачив і подумав, що це – снаряд. Він відштовхнув "Джуру" від стіни, стрибнув на нього зверху та закрив собою від уламків", – пригадав "Лютий".

Після цього в нього по всій задній частині ніг виявили 170 уламків. Частину з них дістали, а деякі залишилися всередині. Але попри поранення навіть цю історію "Камаз" згадував з усмішкою.

Про курйозну ситуацію, де кінь майже відкусив руку перед завданням

Саме сміх став "фішкою" Володимира. Побратими згадують, що в нього майже ніколи не було поганого настрою. А якщо якісь моменти й траплялися, то за 5 хвилин він знову ставав веселим.

"Він сам був позитивний і навколо себе міг створити таку атмосферу, що навколо обстріли КАБами, артилерійські обстріли, FPV – а ми сміємося. Нам взагалі ніколи не було сумно з ним. Просто людина-позитив", – поділився боєць "Артану", "Міра".

Курйозні ситуації супроводжували Володимира ще зі школи, але, на щастя, операції завжди проходили відмінно – майже за кожну операцію "Камаз" був нагороджений. Проте перед однією з них військового вкусив кінь.

Як розповідав сам Володимир: він хотів подружитися з тим конем. Але почалася стрілянина, і кінь вхопив його за руку і почав гризти.

"Камаз" – спортсмен, займався регбі. Здоровий хлопець. Він бере його шию ногами в замок і душить. Вони з конем падають. Не буду говорити, які очі були в коня. Він впав, задихався. "Камаз" хотів його добити, але стало шкода. Отак він йому три пальці відкусив,

– розповів командир "Артану", "Титан".



Володимир з гіпсом після того, як кінь ледь не відкусив йому руку / Фото надане 24 Каналу

Про тренування в гіпсі на морі

Після того рука у Володимира майже не функціонувала, особливо ті три пальці, бо кінь роздробив йому кістки. Тож "Камаз" не вийшов на ту операцію через складну травму, але навіть вона не зупинила бійця від підготовки до наступних морських виходів.

Володимир з гіпсом на правій руці плавав увесь день, готуючись до морської операції. Він не міг сидіти на березі й тільки стежити, як інші плавають, тож робив усе на рівні з побратимами. Навіть коли вони плавали в броні та берцях – максимально наближених умовах до реального виходу.

І він таки поїхав на наступну операцію. Разом хлопці повернули Україні контроль над газовидобувними платформами в Чорному морі, так званими "вишками Бойка".

"Жах, що робили, чесно кажучи. У кіно такого не знімають, що відбувалося тоді на морі. "Сушки" (літаки Су, – 24 Канал) постійно, переслідування катерів. Ми групою захвата на катері. Постійно мокрі, постійно не виспані", – розповів "Лютий".



"Камаз" брав участь майже у всіх бойових виходах / Фото надане 24 Каналу

Якою людиною був легендарний "Камаз"?

Батьки Володимира навіть не здогадувалися про більшість операцій. Син завжди казав, що все добре, аби мама не хвилювалася, він ніколи й не показував, що щось не так.

Мама Володимира Леся розповіла, що він з самого дитинства був веселим і активним, а ще – креативним і швидко приймав рішення. А ось любов до спорту прищеплював вже батько. Спочатку Володимир займався карате, а потім пішов на регбі, де і став "Камазом".

Регбі для нього стало більше, ніж просто спорт. Для нього воно стало місцем, де вчили бути командою – стояти на смерть одне за одного. До речі, саме Володимира обирали для найскладніших завдань – прибирати найактивніших гравців іншого клубу.

У нього це виходило дуже добре, тому що він мав колосальну самовіддачу. Інколи доходило до того, що тренер навмисно міняв його раніше, тобто знімав з поля, тому що він міг там вже всіх перебити й просто щоб його можна було зберегти,

– пригадав капітан команди "Антарес" Володимир Комков.

Мама Володимира розповіла, що син завжди прагнув вчитися новому, і так полюбив готувати. Одного разу він наготував пиріжків для хлопців з команди регбі. І багато хто не вірив, що це дійсно він приготував. А ще любив сов, проте батьки дозволили завести лише папугу.

"Камаз" із самого дитинства мріяв стати військовим, бо і батько, і дядько служили. І таки вступив до військового ліцею. Мама, Леся Яворська, каже, що ліцей прищепив сину пунктуальність, відповідальність і порядок.

І хоча далі військову справу не продовжив, бо не вийшло вступити до військового вишу через "гіперактивність", проте обов'язок захистити країну виконав.

Крім спорту, любив рожевих єдинорогів і читати фентезі, а потім ще й розповідати побратимам прочитане. Навіть свій бусик, який купили батьки спільно з його регбійним клубом, теж хотів пофарбувати в рожевий.



Володимира вирізняв його сміх / Фото надане 24 Каналу

Але найбільше "Камаза" пам'ятають і поважають саме за його вчинки та відданість. Він був дуже комунікабельним, дуже ввічливим, турботливим. "Лютий" розповів: "Камаз" жив, допомагаючи людям. Був світлою і щирою людиною, яка могла допомагати людям, нічого не вимагаючи натомість.

"Про нього навіть вороги відгукувалися, що він – найкраща людина у світі. Дійсно, всі друзі та знайомі любили його, шанували. І для нас він був не просто командиром – він був бойовим побратимом і справжнім другом", – наголосив боєць "Артану", "Міра".

Навіть окупант, якого він взяв в полон, запам'ятав його. І навіть у своїй останній операції "Камаз" ризикнув життям, аби врятувати побратима.

Про останню операцію, в якій загинув, рятуючи побратима

Тоді з 28 травня протягом двох діб група під його командуванням відбила шість спроб штурму. 30 травня, пройшовши 1,5 кілометра пішки, він зайняв позицію для ураження окупантів. Бійці ліквідували російську піхоту та зупинили прорив лінії оборони. Але "Камаз" пішов рятувати побратима з важким пораненням, а в цей момент отримав осколкове поранення, несумісне з життям.

"Я не міг рухатися й лежав у траві, коли прийшов "Камаз" разом зі своєю групою. Він почав мене підіймати, і позаду нього прилетіла міна противника. І виходить так, що він закрив мене собою від уламків міни, але сам загинув", – поділився військовий, якого врятував Володимир.

Уламок залетів йому під захисний шолом і смертельно уразив. Але "Лютий" упевнений: "Камаз" не боявся цього взагалі, і якби було треба – він би ще сто разів пішов і врятував би побратимів.

За цей вчинок і віддану службу Володимир Яворський посмертно отримав звання Героя України з відзначенням орденом "Золота зірка".

Сам "Камаз" мріяв після війни про родину та тренувати дітей, але так і не встиг. На його честь регбійний клуб "Антарес", де він тренувався, проводить турніри пам'яті. А у парку Солом'янського району побратими разом із друзями висадили дерево, аби молодь знала тих, хто їх захищає.