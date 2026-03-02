Про це волонтерський штаб повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Українська команда" завітала до наших побратимів – бійців спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України. Ці хлопці зараз б’ють ворога на найгарячішому Запорізькому напрямку. Привезли їм чергову партію FPV-дронів,

– повідомляється у дописі.

Керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний повідомив, що передані дрони вже працюють на передовій та допомагають захисникам ефективніше виконувати бойові завдання.

Своєю чергою командир "Артану" Віктор Торкотюк ("Титан") висловив вдячність за систематичну підтримку спецпідрозділу.

"Хочу подякувати "Українській команді" і особисто Артуру Палатному за постійну підтримку спецпідрозділу "Артан". Слава воєнній розвідці! Слава Україні!"

– наголосив він.

Раніше повідомляли, що «Українська команда» спрямувала на передову сотні зарядних станцій, близько чотирьох тисяч дронів, понад сто автомобілів і значні обсяги військового спорядження. Загалом військові та цивільні вже отримали від штабу понад 1845 тонн допомоги на суму майже пів мільярда гривень.