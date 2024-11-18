"Втрата, яка розриває серце": загинув 20-річний захисник з Запорізької області Артем Чучко

Боронячи Батьківщину від окупантів загинув воїн із Запорізької області Артем Чучко. Героєві назавжди 20 років.

Трагічну звістку повідомляє 24 Канал з посиланням на Малотокмачанську громаду.

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Артем Чучко назавжди в строю

Український захисник Артем Чучко, 2004 року народження, поліг в бою.

Болюча втрата, яка розриває серце… Боронячи українську землю від російських загарбників трагічно загинув наш земляк, захисник України, молодий хлопець, Чучко Артем Сергійович. Воїну було лише 20 років,

– наголосили в громаді.

Також висловили щирі співчуття рідним і близьким Героя.

У Правому секторі розповіли, що Артем Чучко – "Малий", "Басаєв", – молодший сержант ССО "Азов", старший розвідник першої групи. Був активним учасником молодіжного крила національно-визвольного руху.

Він завжди був тим, хто першим йшов уперед, заряджав інших своїм духом і безмежною вірою в Україну. Схилімо голови перед його подвигом і вшануймо пам'ять Артема. Нехай його героїчна відданість стане прикладом для нас усіх,

– зазначили в Правому секторі.

Захисник Артем Чучко поліг в бою / Колаж Правого сектору

Громадська організація родин загиблих захисників України "Серце Назовні" також вшанувала пам'ять Героя й опублікувала відео на своїй сторінці у фейсбуці.

Артем "Космос – Басаєв" Чучко назавжди в строю: дивіться відео

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Артема Чучка. Вічна пам'ять і слава Герою!