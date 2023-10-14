"До цієї миті я шукав тебе все життя": речник СБУ одружився з ведучою 24 Каналу

Артем Дехтяренко – речник СБУ – та Анастасія Норіцина – ведуча 24 Каналу – одружилися. Радісна подія відбулася 14 жовтня.

Артем показав перші світлини з весілля. Окрім того, він присвятив Анастасії зворушливі слова.

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До цієї миті я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту свого життя. Разом за будь-яких обставин! І у час війни, і в день нашої Перемоги,

– написав Артем.



Українці вітають молодят / Фото Артема Дехтяренка

Закохані розписалися у Міністерстві юстиції України. На урочистості був присутнім міністр юстиції Денис Малюська. Артем одягнув військову форму. Тим часом Анастасія для святкування обрала сукню-вишиванку.

Цікаво, що весілля відбулося у День народження Анастасії. Українці залишили багато теплих побажань молодятам. Їм бажають злагоди, довгих років разом, щастя та Перемоги!

Що відомо про Анастасію Норіцину

Редакція 24 Каналу вітає молодят!

Анастасія Норіцина – ведуча ефірів 24 Каналу та авторка проєкту "Лицеміри". Також – Авторка рубрики "Обережно! ЗОМБОЯЩИК". У ній Анастасії аналізує основні тези російської пропаганди. Від першого дня повномасштабного вторгнення ведуча активно бореться з інформаційною пропагандою країни-терористки.

Програма "Обережно! ЗОМБОЯЩИК" відразу здобула прихильність українських глядачів. Дуже важливо руйнувати піраміду брехні, яку роками завдяки мільярдам доларів зводила російська пропаганда.

Що відомо про Артема Дехтяренка

Артем Дехтяренко – спікер СБУ. Раніше він обіймав посаду речника МОЗ. Свою кар'єру Дехтяренко розпочав у сфері журналістики. Він працював у виданнях "Коммерсантъ-Украина" та "Апостроф". Згодом він працював у пресслужбі Секретаріату Кабміну. Також розвивав кар'єру в Офісі Володимира Гройсмана. Там Дехтяренко пройшов шлях від референта до заступника завідувача відділу взаємодії у сфері публічних комунікацій СКМУ.

Згодом Дехтяренко працював в уряді Дениса Шмигаля. Зокрема, у МОЗ. Спершу він обіймав посаду радника Іллі Ємця, а згодом – Максима Степанова.