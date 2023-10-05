У "Слузі народу" вперше відреагували на бійку за участі нардепів Дмитрука та Куницького

У Києві на вулиці Казимира Малевича 5 жовтня сталася бійка, у якій взяли участь двоє нардепів. Мовиться про Артема Дмитрука та Олександра Куницького. Останній належить до "Слуги народу".

У мережі опублікували відповідне відео. Юлія Палійчук – речниця фракції "Слуга народу" назвала побачене неприпустимим.

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Те, що ми побачили на відео, є неприйнятним і неприпустимим явищем, і ми засуджуємо будь-які прояви насильства в суспільстві,

– наголосила Палійчук.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. У "Слузі народу" чекають його результатів. Палійчук наголосила, що винні мають отримати покарання.

Що відомо про інцидент

Чоловік поскаржився, що близько 10:00 на вулиці Казимира Малевича у Голосіївському районі його побили нардепи Дмитрук та Куницький. Постраждалому довелося викликати швидку. Медики надали йому необхідну допомогу на місці інциденту. У поліції у коментарі 24 Каналу підтвердили факт бійки. Водночас прізвищ не назвали. Правоохоронці наразі проводять розслідування і встановлюють всі деталі інциденту.

Тим часом нардеп Дмитрук заявив, що постраждалий чоловік – підставна особа. Він начебто хотів забрати мобільний телефон, який містив дані, зняті під час рейду до шахрайського кол-центру. Водночас картина на відео свідчить про інше.