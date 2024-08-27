Втеча Дмитрука: генпрокурор пояснив, що чекає депутата, якщо не з’явиться на допит

Правоохоронці працюють над поверненням в країну депутата Верховної Ради Артема Дмитрука. Наразі він перебуває за кордоном і "подорожує по деяких країнах".

Було розпочато кримінальне провадження, і зараз слідчі, прокурори та співробітники Держприкордонслужби працюють практично цілодобово для встановлення всіх обставин інциденту. Про це під час форуму "Україна 2024. Незалежність" повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, передає 24 Канал.

Дивіться також Через 2 тижні має бути рішення, яке унеможливить такі випадки, – Зеленський про втечу Дмитрука

Що генпрокурор розповів про втечу Дмитрука

Ми одразу розпочали кримінальне провадження з першого моменту, як стало відомо про це. В межах провадження слідчі, прокурори, співробітники ДПСУ працюють практично цілодобово,

– розповів Костін.

Генпрокурор додав, що Дмитрук не міг перетнути кордон самостійно, йому в цьому хтось допоміг.

"Можливо серед тих, хто допомагав, можуть бути службові особи різних органів. Докладаємо всіх зусиль, щоб їх встановити та всю ситуацію, яким чином це відбувалося. Наразі встановили шлях, яким користувався підозрюваний – це ділянка кордону з так званим Придністров'ям", – зазначив генпрокурор.

Він також зазначив, що зараз правоохоронці володіють інформацією про місцеперебування Дмитрука і перевіряють ці дані. Якщо нардеп добровільно не повернеться до України для проведення слідчих дій, буде розглянуто можливість звернення до суду щодо запобіжного заходу, оголошення його в розшук та подання запиту на екстрадицію.

Нагадаємо, що 24 серпня ЗМІ стало відомо, що нардеп Дмитрук втік з країни. Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини незаконного перетину державного кордону.