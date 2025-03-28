Нардеп-утікач Дмитрук виступив на російському заході та жалівся про "геноцид Зеленського", – ЗМІ

Народний депутат Артем Дмитрук, який втік з України та перебуває у міжнародному розшуку, виступив на заході з російськими політиками, пропагандистами та воєнними злочинцями. Там він цинічно бідкався про "злочини, які вчиняє Зеленський".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал "Букв".

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Яку маячню заявив Дмитрук на заході з пропагандистами

Артем Дмитрук 27 березня взяв участь у конференції так званого "Клубу Народної Єдності" – організації, яка декларує своєю метою "підтримку традиційних російських духовно-моральних цінностей, зміцнення миру, дружби та злагоди між народами", а також популяризацію ідей "русского міра та історичної правди".

Захід проходив у "Президент-Готелі" в Москві, а Дмитрук долучився до нього онлайн. Свою промову він розпочав із релігійних цитат, щоб "закликати до єдності".

Не буде миру, якщо цього не буде згори, бездуховному складнику неможливо панувати на святій землі. Ми або зрозуміємо і будемо проводити єдину літургію в Києві, Москві, Мінську та інших столицях православної Русі, або нескінченно будемо вмиватися кров'ю один одного на радість чужинцям,

– цинічно заявив він.

Далі Дмитрук заговорив про "геноцид Зеленського" щодо українців, не згадуючи при цьому російського вторгнення чи воєнних злочинів окупантів.

Як один із проявів цього "геноциду" він назвав нібито утиски Української православної церкви Московського патріархату. За його словами, УПЦ МП є "найбільшою релігійною організацією", а її "активними парафіянами" нібито залишаються 8 мільйонів українців.

"Репресії щодо Української православної церкви проводить особисто Зеленський, під особистим контролем", – каже нардеп-утікач, який є прихильником цієї проросійської церкви.

Окремо Дмитрук висловився про Православну церкву України, заявивши, що вона буцімто є "релігійною організацією, що належить Порошенку та Зеленському". Також нардеп-утікач сказав, що "політика Зеленського нічим не відрізняється від політики Порошенка".

Також він цинічно звинуватив українську владу у переслідуванні духовенства, згадавши кількох представників УПЦ МП. Окрім цього, Дмитрук заявив про існування в Україні "політичних в'язнів" і навіть вигадав про "концентраційні табори".

Що відомо про "клуб", на заході якого виступив Дмитрук

Журналісти наголошують, що, ймовірно, "Клуб Народної Єдності" – це новостворена російська організація. На сайті організації є всього 2 публікації, а групу в забороненій в Україні соцмережі VK створили на початку лютого 2025 року.

Цей "клуб" об'єднує російських політиків, пропагандистів, воєнних злочинців та українських колаборантів.

Очолюють організацію чотири ключові фігури:

Нікалай Азаров – експрем'єр-міністр України часів Віктора Януковича;

Сєргєй Глазьєв – академік РАН, російський економіст і політик;

Алєксандр Казаков – "політичний філософ" і письменник;

Євгеній Примаков – керівник Росспівробітництва.

До складу "клубу" входять переважно російські депутати, чиновники та пропагандисти. Також серед учасників є представники культури та науки, зокрема історик Кирило Карпов і головний ідеолог неоєвразійства та російської пропаганди Алєксандр Дугін.