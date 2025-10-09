На фронті загинув учасник команди КВК "С потолка" Артем Стовпяцький. Обставини смерті українського захисника наразі не розголошуються.

Сумну звістку повідомили його друзі у місцевій спільноті "Чернігівський кисіль", передає 24 Канал.

Що відомо про Артема Стовпяцького?

Артема Стовпяцького знали завдяки участі у команді КВК "С потолка", яка була серед найуспішніших у Чернігівській лізі. Команда існувала з початку 2000-х і мала кілька складів. Стабільним її склад став із 2006 року, коли у ньому виступали Олександр Лабадін, Євген Кулак, Олександр Пономаренко та Артем Стовпяцький.

Особливий шарм виступам надавала Ірина Андріяненко, яка створювала музичне оформлення номерів, а згодом до колективу приєдналася співачка Олеся Лук’яненко. У 2012 році "С потолка" продовжували активну діяльність і навіть представляли Чернігів на фестивалі Ялтинської всеукраїнської відкритої ліги КВК "ЯВОЛК". Там вони поділили перше місце з командою із Сум, здобувши високі оцінки журі й глядачів.



Артем Стовпяцький з командою / Фото з громади "Чернігівський кисіль"

Яка гарна людина. Не хочеться в це вірити. Вічна пам'ять. Поховання 10.10.2025 на 10:00,

– написала близька для загиблого людина Ольга Нестеренко.

Зверніть увагу! Друзі по Чернігівській лізі організували збір, усі кошти з якого будуть передані батькам Артема. Допомогти рідним загиблого можна за посиланням.

