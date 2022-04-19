Артилеристи спільно з операторами безпілотників ефектно нищать окупантів: цікаве відео

Збройні Сили України щодня нищать окупантів різними способами. Особливо ефектний – коли артилерія співпрацює з операторами безпілотників. Справді чудова "парочка"!

У Генеральному штабі Збройних Сил України продемонстрували результати співпраці українських артилеристів та операторів безпілотників. Перші – наводять і перевіряють, другі – стріляють.

Важливо Окупанти бояться прямих зіткнень з нашими військовими, – колишній співробітник СБУ

Точно в ціль

Російські окупанти не можуть почувати себе безпечно на українській землі. Тут завжди їх хтось дістане.

Оператори БПЛА + артилеристи = смерть російським окупантам, – лаконічно написали у Генштабі.

Як артилеристи разом з операторами БПЛА нищать окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, станом на сьогодні, 19 квітня, Збройні Сили України знищили 20 800 російських окупантів.

Важливо – Атаки на Луганщині відбили, – Гайдай про бої на Донбасі: