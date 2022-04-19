Артилеристи спільно з операторами безпілотників ефектно нищать окупантів: цікаве відео
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України щодня нищать окупантів різними способами. Особливо ефектний – коли артилерія співпрацює з операторами безпілотників. Справді чудова "парочка"!
У Генеральному штабі Збройних Сил України продемонстрували результати співпраці українських артилеристів та операторів безпілотників. Перші – наводять і перевіряють, другі – стріляють.
Важливо Окупанти бояться прямих зіткнень з нашими військовими, – колишній співробітник СБУ
Точно в ціль
Російські окупанти не можуть почувати себе безпечно на українській землі. Тут завжди їх хтось дістане.
Оператори БПЛА + артилеристи = смерть російським окупантам, – лаконічно написали у Генштабі.
Як артилеристи разом з операторами БПЛА нищать окупантів: дивіться відео
Нагадаємо, станом на сьогодні, 19 квітня, Збройні Сили України знищили 20 800 російських окупантів.
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