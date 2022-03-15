Артилерія королівської бригади знищила 3 танки та БМП росіян на Луганщині

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила знищила ворожу техніку на Луганщині.

Бійці бригади повідомили, що було знищено три танки Т-72, одна БМП-3. І, звісно, весь особовий склад окупантів.

До теми "Привіт" окупантам, – Чорні запорожці на двох знищили 4 ворожі машини

Українські війкові кажуть, що все це – результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів Королівської бригади на Луганщині.

Знищена техніка окупантів / фейсбук 24 ОМБр

Не перше успішне завдання

Це, звісно, не перший успіх королівської бригади. 5 березня артилеристи 24 ОМБр знищили колони російських окупантів. А раніше, 28 лютого, артилерійський вогонь бригади знищив понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника у Первомайську, Нижнє та Боброве.

Може зацікавити – Резервів вистачить на 10 днів, – Арестович про підсилення Росії військовими: дивіться відео