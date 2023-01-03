Ми вийшли на паритет, бо стріляємо влучніше, – Гайдай про переваги української артилерії

Артилерія стала одним із основних інструментів у війні Росії проти України. Українські артилеристи влучно вражають об'єкти навіть у тилу ворога.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Зокрема, Збройні Сили України вдарили по базі окупантів у Сватовому.

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Внаслідок цього удару був знищений склад з боєкомплектами російських військ.

Окупанти мали тотальну перевагу в артилерії

Російські окупанти звикли до того, що у них тотальна перевага у кількості і самої артилерії, і боєкомплекту до неї. Очільник Луганської ОВА розповів інформацію, яку раніше не можна було розголошувати. Однак, як зазначив Гайдай, вже минув час і це можна оприлюднити.

Сергій Гайдай Голова Луганської ОВА Пів року тому у нас була інформація, що один артилерійський розрахунок окупантів дуже скаржився, що у них залишилося дуже мало снарядів. Тому вони дуже слізно просили довезти ще. На той час у них було 500 снарядів на той артилерійський розрахунок. А у нас по всій лінії фронту було 400.

Голова Луганської ОВА додав, що на основі цих даних можна зробити висновок, наскільки росіяни мали перевагу в артилерії.

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Українські артилеристи стріляють якісніше, хоча й роблять менше пострілів

Однак зараз ситуація докорінно змінилася. Як зазначив Гайдай, не можна говорити про те, що Україна має прямо значну перевагу в артилерії.

Однак зараз ми вийшли на паритет, тому що наші артилеристи стріляють якісніше і більше вражають складів з боєкомплектами, казарм ворога. Але сама кількість пострілів набагато менша,

– зазначив очільник Луганської ОВА.

Він додав, що це насамперед свідчить про якість роботи українських артилеристів.

Чого потребують українські бійці на фронті

Як зазначив Гайдай, аби змінити ситуацію на фронті, Україні зараз потрібні 3 речі:

артилерія з боєкомплектом;

важка техніка, зокрема танки;

літаки.

Очільник Луганської ОВА сказав, що питання також полягає у кількості техніки, яку надають Україні західні партнери.

"Як тільки ми будемо отримувати не по 2 – 4 одиниці, а хоча б 20 танків та десятки тисяч снарядів на тиждень, нам буде набагато легше", – наголосив Гайдай.

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