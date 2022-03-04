Артилерія України накрила базу російської десантури у районі села Козаровичі
Джерело:телеграм "Оперативний ЗСУ"
Українська артилерія накрила базу російської десантури. Таку блискучу операцію провели у районі села Козаровичі, що на Київщині.
Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі ЗСУ 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, яку Росія почала проти України.
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Українська артилерія накрила базу російського десанту
Українська артилерія накрила базу російської десантури на території підприємства у районі села Козаровичі,
– мовиться у повідомленні.
У ЗСУ відзначили: "Чудова робота! Красені!". Також оприлюднили кадри з місця подій.
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