Артилерія України накрила базу російської десантури у районі села Козаровичі

Українська артилерія накрила базу російської десантури. Таку блискучу операцію провели у районі села Козаровичі, що на Київщині.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі ЗСУ 4 березня. Це трапилось на 9 день війни, яку Росія почала проти України.

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Українська артилерія накрила базу російського десанту

Українська артилерія накрила базу російської десантури на території підприємства у районі села Козаровичі,

– мовиться у повідомленні.

У ЗСУ відзначили: "Чудова робота! Красені!". Також оприлюднили кадри з місця подій.

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