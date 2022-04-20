Артилерія, засоби ППО, бронетехніка: спікер Міноборони сказав, яке озброєння потрібне Україні

Росія заявила про початок так званої "другої фази" війни проти України та атакувала східні області України. ЗСУ відбивають удари ворога, але для перемоги наші захисники потребують більше зброї.

Чого саме не вистачає на полі бою, розповів спікер Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

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За його словами, країни-партнери активно допомагають Україні, у тому числі озброєнням.

Але Україна зараз потребує більше зброї.

Яка саме зброя потрібна нашій країні – не секрет. Це сучасні артилерійські системи, бронетехніка. Це засоби ППО, які б дозволили нам захистити міста від підступних ворожих ракетних ударів. Це також і літаки,

– заявив Мотузяник.

Він наголосив, що допомога є, зокрема, від Сполучених Штатів Америки та від країн Європи.

"Вони розуміють, що Україна сьогодні захищає не лише свою територію. Фактично ми прикриваємо всю Європу й увесь цивілізований світ", – підсумував спікер Міноборони.

Додамо, що Володимир Зеленський вважає несправедливим те, що Україна повинна і далі просити зброю у партнерів. Адже її зберігають на складах, а нам озброєння потрібне негайно. За його словами, моральний обов'язок держав – надати Україні зброю.

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