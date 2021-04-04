Артпроєкт "Ізоляція" повертається на Донбас: художники в Соледарі відроджують культурне життя

У місті Соледар Донецької області починає роботу резиденція, де художники і вчені зможуть творити. Вона працюватиме в межах проєкту "Заземлення", ініційованого фондом "Ізоляція".

Соледар – невелике місто в Донецькій області, яке буквально розташоване на копалинах солі. У 2014 році українські солдати звільнили його від проросійських найманців та бойовиків. Зараз там намагаються відродити культурне життя.

Цікаво Тиждень у реанімації: померла відома художниця Вікторія Ковальчук

За 50 кілометрів звідти вже розташована лінія розмежування. Сьогодні місцеві ентузіасти намагаються прищепити жителям цього міста інтерес до сучасного мистецтва.

Проєкт резиденцій "Заземлення"

У 2020 році в Соледарі почала проводити свої короткострокові резиденції платформа культурних ініціатив "Ізоляція". Проєкт отримав назву "Заземлення". Тепер сюди приїжджають митці та дослідники. Вони проводять зустрічі із громадою, презентують свої роботи.

Мета проєкту – привернути увагу місцевих жителів до культурно-екологічних проблем та "розбудити" культурне життя там, де воно зупинилось.

Діяльність людини, пов'язана з видобутком солі, якраз показує вплив людини на природу, коли із землі виймається сіль, залишаються величезні пустоти – зали,

– розповів менеджер артрезиденції Михайло Кулішов.

Ці зали зараз служать туристичним об'єктом. Відвідування цих місць надихає художників на створення своїх творів.

Не всі місцеві жителі сприйняли ініціативу

В Соледарі проживає приблизно 11 тисяч людей. Містоутворювальним підприємством залишається державна "Артемсіль", яка видобуває сіль з місцевих шахт для всієї України.

Сама ж платформа "Ізоляція" почала свою діяльність ще у 2010 році й займалась створенням культурних та соціально-політичних проєктів. Вони базувались в Донецьку.

Проте, у 2014 бойовики захопили простір платформи. Фонд евакуювали до Києва. Тепер "Ізоляція" хоче повернутись на Донбас. Тому і розпочала діяльність нового проєкту в Соледарі.



Артпростір до окупації / Фото з архіву фонду "Ізоляція"

Проте, локальні куратори зізнаються, що не всі місцеві жителі одразу сприйняли нову культурну ініціативу. Однак таки сформувалось коло молоді, яке постійно ходить на всі презентації.

Митці приїжджають з усієї України

На резиденціях в Соледарі вже були 4 художники й 1 творчий колектив. Митці приїздять сюди з усієї України. За словами організаторів, ті, крім створення нових робіт, прощаються також з деякими стереотипами щодо цих місць.

Наприклад, Валентина Беро приїхала зі Львова. Вона займається скульптурою, живописом, працює з різноманітними матеріалами. В основі роботи, яку вона створила в Соледарі, символічно, лежить сіль, а ідея її роботи – діяльність людини.



Валентина Беро / Фото 24 каналу

Культурний фонд "Ізоляція" хоче й надалі розвивати в Соледарі культурні проєкти. Залучати громаду із сусідніх громад. Наприклад, влітку вони планують організувати кінопокази на відкритому повітрі та реалізувати ще декілька освітніх програм.