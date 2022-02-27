В Арцизі на Одещині повітряна тривога – є загроза ракетного удару

В Одеській області в місті Арциз оголосили повітряну тривогу.

Інформацію про повітряну тривогу підтвердив голова Арцизької ОТГ Сергій Парпуланський.

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За його даними, є ймовірність ракетного удару.

Відтак мешканцям Арцизької ОТГ слід негайно йти в укриття та перебувати там до скасування повітряної тривоги.