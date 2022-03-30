Артур Палатний: "Наша команда фіксує кожен злочин, вчинений росіянами"

"Українська команда УДАРу" фіксує злочини російських загарбників для міжнародних судів.

Про це заявив керівник волонтерського штабу "УДАРу" Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

"Наша команда фіксує кожен злочин, вчинений орками. Ворог відповість за кожну зруйновану будівлю та кожну випущену ракету. Вся інформація буде передана до міжнародних судів задля того, щоб кожен з рашистів, хто раптом повернеться живим з нашої святої землі, був притягнутий до максимальної відповідальності", – заявив Палатний.

За його словами, фіксація злочинів триватиме, поки останній російський солдат не покине територію незалежної України.

"ЗСУ контролює ситуацію з передислокацією російських військ і не дасть окупанту обманути нас. Історія вчить, що віри москалю точно немає! Ми покладаємося виключно на себе! Ми обов’язково переможемо! Ми вже перемагаємо!" – наголосив керівник волонтерського штабу "Української команди УДАРу".