На Одещині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув захисник острова Зміїний Артур Соснін. 33-річний воїн повернувся з російського полону 31 травня 2024 року.

Його життя забрала аварія, яка сталася 13 вересня на трасі Одеса – Рені у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУ Нацполіції в Одеській області та ГО "Про тих, про кого мовчать".

Що відомо про обставини загибелі Артура Сосніна?

За даними поліції, 33-річний чоловік перебував за кермом мотоцикла. Попередньо встановлено, що він не впорався з керуванням і зіткнувся з автомобілем, який рухався в попутному напрямку. Зауважимо, що 35-річний водій авто не постраждав. Перевірка на стан сп'яніння показала, що він був тверезим.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого.



Мотоцикл загиблого після ДТП / Фото Нацполіції

Зазначимо, що Артур Соснін перебував у російському полоні 27 місяців. Загиблий був уродженцем Вилківської громади Одещини, морським піхотинцем, який зустрів повномасштабну війну на острові Зміїний.

Як повідомили у "Бессарабія.UA", там він служив разом із вітчимом Сергієм Мерзликіним. Артур встиг зателефонувати сестрі та матері й розповісти, що відбувається. Про те, що Соснін і Мерзликін потрапили в полон, родина дізналась із російського телебачення. Обидва захисники повернулися додому під час обміну 31 травня 2024 року.



Артур Соснін та його вітчим Мерзликін Сергій після повернення з полону / Фото з соцмереж ГО "Про тих, про кого мовчать"

Прощання з українським захисником відбудеться 16 вересня в селі Новомиколаївка Вилківської громади.

