"До останнього не хотів полишати Дамаск": Асад зробив перші заяви після втечі з Сирії

Башар Асад опублікував заяву після своєї втечі з Дамаска до Москви. Повалений президент Сирії стверджує, що, мовляв, до останнього не хотів тікати з сирійської столиці та полишати пост.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Сирійський диктатор разом з родиною отримав притулок особисто від Владіміра Путіна.

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Що сказав Асад у першій заяві після втечі

У заяві, опублікованій від імені Асада в соцмережах канцелярії поваленого президента, йдеться, що його "від'їзд із Сирії не був запланований і не стався останніми годинами боїв, як стверджували деякі". За словами Асада, він "залишався у Дамаску аж до ранку 8 грудня і залишив країну лише ввечері того дня".

Коли терористичні сили проникли в Дамаск, я переїхав до Латакії в координації з нашими російськими союзниками для спостереження за бойовими операціями,

– заявив сирійський диктатор.

За його словами, коли він прибув на російську авіабазу Хмеймім, йому стало зрозуміло, що "війська повністю відведені з усіх бойових порядків, і останні позиції армії впали". При цьому, пише Асад, сама авіабаза зазнавала атак безпілотників.

Зрештою, як стверджує Асад, після переоцінення ситуації російська влада попросила командування бази Хмеймім організувати його негайну евакуацію з Сирії ввечері 8 грудня.

"Під час цих подій я жодного разу не думав про те, щоб піти у відставку чи шукати притулку, і жодна особа чи партія не пропонували мені цього. Єдиним виходом було продовжувати боротьбу з терористичним натиском", – каже повалений президент Сирії.

Він також наголосив, що "з першого дня війни відмовився пожертвувати порятунком свого життя заради особистої вигоди" і "не припиняв боротьбу". Водночас Асад заявив, що "відчуває свою приналежність і глибокий зв'язок із Сирією" і сподівається, що країна "знову стане вільною і незалежною".

За даними російських ЗМІ, у вихідних даних листа Асада зазначено, що його написали 16 грудня 2024 року у Москві.

До слова, інформація про те, що Башар Асад прилетів з родиною у Москву, з'явилася у російських ЗМІ 8 грудня. У Росії поваленому президенту Сирії надали прихисток.

Водночас журналісти видання Financial Times писали, що З 2018 по 2019 рік Башар Асад переправив до Росії близько 250 мільйонів доларів та євро. До того ж родина Башара Асада за цей період придбала у Москві 20 розкішних квартир.