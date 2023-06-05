До Грузії приїхав кадирівський авторитет "Чорт", – ЗМІ

Грузинські ЗМІ повідомили про візит кадирівців до країни. Зокрема, на трасі поблизу населеного пункту Натахтарі, а згодом у Батумі помітили кортеж автомобілів з російськими номерами.

Користувачі мережі пишуть про візит кадирівських "авторитетів". Авто з такими ж номерами бачили в публікації в інстаграмі бізнесмена Асламбека Ахметханова з позивним "Чорт".

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Що відомо про скандального бізнесмена

Ахметханов – власник компанії "Південь-Нафта". У 2020 році його засудили до року умовно за незаконну банківську діяльність. Крім того, є інформація про зв'язок "Чорта" зі злочинним світом.

У Грузії помітили кортеж з російськими номерами: дивіться відео

У квітні 2020 року глава Чечні Рамзан Кадиров приїхав до Ахметханова і "відчитав" його за розпивання спиртного в компанії жінок. Ба більше, під час розмови з Ахметхановим Кадиров згадував про купівлю якоїсь зброї. Згодом "Чорт" вибачився в ефірі державної телекомпанії.

Наразі невідомо, чи відвідав Грузію сам Ахметханов. Цю інформацію влада Грузії поки що не коментувала.

Кадирівці покинули країну

За попередніми даними, кадирівці перебували в Грузії протягом кількох днів і вже покинули країну через грузинсько-турецький кордон.

Варто додати, що кілька днів тому чеченські опозиційні телеграм-канали повідомляли про ймовірну поїздку оточення Рамзана Кадирова до Туреччини.

Через день командир полку поліції імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв опублікував скріншот позначеного на карті готелю Concorde De Luxe Resort у турецькій Антальї.