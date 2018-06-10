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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Астрономи відкрили систему з трьома планетами, що схожі на Землю

208 Читать новость на русском
Телескоп "Кеплер"
Телескоп "Кеплер" / Фото з відкритих джерел

Астрономи з Університету Ов'єдо в Іспанії заявили, що відкрили систему, в якій є відразу три землеподобні планети.

Про це йдеться у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише dt.ua.

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Відкриття зробили за допомогою даних, які отримав телескоп "Кеплер".

Система віддалена від Сонця приблизно на 160 світлових років. Вона містить як мінімум три кам'янистих планети, радіус яких дорівнює земному, а маса складає 1,4, 0,9 та 1,3 маси Землі.

Ці три планети обертаються навколо червоного карлика спектрального класу M3V. Температура цієї зірки становить 3450 кельвінів, тобто майже в півтора рази менше, ніж у Сонця.

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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