ЗСУ розтрощили "Бук", "Ураган" та російський центр управління на окупованих територіях
- ЗСУ завдали високоточних ударів по російським військовим об'єктам, знищивши "Бук-М1", "Ураган" та допоміжний пункт управління 5-ї армії Росії.
- Удар зумовив значне ослаблення російських військових можливостей у Донецькій та Запорізькій областях, зокрема уражено склади боєприпасів та ремонтну базу.
ЗСУ у ніч на 24 лютого 2026 року завдали серії високоточних ударів по ключових об’єктах російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – допоміжний пункт управління 5-ї армії Росії, "Ураган" та "Бук-М1".
Ураження було завдано з використанням ракет ATACMS і інших засобів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Україна активна на Півдні, в росіян проблеми: карти ISW на 23 лютого
Що відомо про знищення російської техніки?
У ніч на 24 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ виконали серію успішних ударів по військових об’єктах Росії, зокрема застосували ракети ATACMS, які дозволяють уражати цілі на великій дальності.
Одним із головних об’єктів атаки став допоміжний пункт управління 5-ї армії російських сил у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області – його уразили високоточними засобами ураження.
Також під вогневим впливом опинилися склади матеріально-технічних засобів підрозділу центру "Рубікон" у Запорізькій області та кілька складів боєприпасів і матеріально-технічних засобів у районах Приазовського та Олександрівки.
Окрім цього, у районі Якимівки (Запорізька область) знищено ремонтну базу противника, а неподалік Кацивелі в анексованому Криму – область зосередження живої сили ворога.
Окремо у повідомленнях Генерального штабу ЗСУ зазначено, що війська поцілили в реактивну систему залпового вогню "Ураган" у районі Любимівки Запорізької області – це значно послаблює можливості ворога у веденні масованих ракетних обстрілів.
Крім того, 23 лютого українські оборонці уразили також зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Свободного на тимчасово окупованій території Донецької області, що знижує протиповітряний потенціал ворога.
Загальні втрати російських угруповань та масштаби пошкоджень наразі уточнюються, але застосування ATACMS і влучні удари по логістичній і командній інфраструктурі вже оцінюються як значний успіх українських сил.
Яких ще втрат зазнали росіяни?
У ніч на 21 лютого на території тимчасово окупованого Криму, в районі Інкермана, було уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Зафіксовано попадання по цілях, масштаби пошкоджень уточнюються.
Також у Євпаторії на території авіаційного ремонтного заводу пошкоджено два літаки Бе-12. Крім того, в районі населеного пункту Астраханка Запорізької області підрозділи Сил оборони завдали удару по реактивній системі залпового вогню "Торнадо-С".