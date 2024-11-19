Україна випустила вночі 8 ракет ATACMS, росіяни перехопили 2, – Reuters

По артилерійських складах у Брянській області було завдано удару у ніч на 19 листопада. За інформацією ЗМІ, ЗСУ нібито використали одразу 8 тактичних балістичних ракет ATACMS.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Там також додали, що Росії буцімто вдалося збити 2 ракети.

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Скільки могли випустити ракет ATACMS

Кореспондент агентства у Пентагоні написав, що джерело у відомстві повідомило йому подробиці нічного удару ATACMS по Брянській області у ніч на 19 листопада. Він зауважив, що ця версія різниться від тої, яку надала Росія.

Чиновник розповів, що у по артилерійських складах нібито було випущено 8 ракет, а російське ППО змогло збити лише 2. Таким чином він повністю заперечив версію Міноборони Росії про те, що по Брянській області було випущено всього 6 ракет і 5 із них вдалося успішно перехопити.

До слова, увечері 19 листопада росіяни поскаржилися на атаку БпЛА у Воронезькій області та на Бєлгородщині. Російські ЗМІ повідомляють, що безпілотники нібито атакували завод з виробництва майонезу та маргарину у Воронезькій області.