Ще більше ATACMS й Storm Shadow: в ОП привідкрили нові деталі Плану перемоги Зеленського

Поступово українцям привідкривають деталі Плану перемоги Володимира Зеленського, з яким вже ознайомилися західні партнери. Повідомляється, що він, зокрема, включає запит на більшу кількість далекобійних ракет.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі The Wall Street Journal.

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Деталі Плану перемоги Зеленського

Михайло Подоляк розповів, що план є детальною стратегією, яка охоплює військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для того, щоб змусити Росію припинити війну.

Серед них – запит на додаткові ракети великої дальності, відомі як ATACMS і Storm Shadow, і дозвіл стріляти ними по військових цілях у глибині Росії. Подоляк сказав, що це може змінити розрахунок Путіна шляхом посилення внутрішнього тиску, а також послаблення передових сил Росії,

– пише видання.

Радник глави ОП вказав, що без додаткової підтримки України, війна може затягнутися на роки. Водночас це зрештою призведе до розмивання глобального становища західних країн. Примус України до мирних переговорів зі слабкої позиції не звершить конфлікт, проте спонукає Путіна продовжувати йди до мети – повного контролю над Україною.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що перший пункт українського Плану перемоги зосереджений на питанні геополітичної визначеності у Європі. Йдеться про вступ України до НАТО – наразі наша країна хоче отримати запрошення на членство в Альянсі.