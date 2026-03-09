Несподіваний удар: військовий оглядач пояснив, чому ЗСУ знову застосували ATACMS та Storm Shadow

Україна завдала точкових ударів по Донецькому аеропорту ракетами ATACMS і Storm Shadow, знищивши майданчик запуску "Шахедів" та склад боєприпасів. Росія поки не має дефіциту живої сили, однак українська розвідка успішно відстежує логістику противника та щодня знищує понад 200 одиниць автотехніки.

Військовий оглядач Іван Тимочко пояснив 24 Каналу, що поява цих ракет після тривалої публічної паузи, найімовірніше, пов'язана не з новими постачаннями, а з утвореними прогалинами в російській ППО після її системного знищення.

Дивіться також: Україна відправила своїх фахівців із БпЛА для захисту американських баз у Йорданії

Чи має Україна достатньо ATACMS і Storm Shadow для масштабних атак?

Версія про "послугу за послугу" – обмін українських технологій на ракети – цікава, але натягнута. Переговори про обмін технологіями в промислових масштабах тривають довго, а забюрократизована Європа, яка живе за законами мирного часу, фізично не встигла б так швидко відреагувати,

– сказав Тимочко.

Цих ракет в України просто немає в достатній кількості для масштабних ударів, тому їх використовують виключно точково, а попередні пуски просто не потрапляли в публічне поле через відсутність візуального підтвердження.

"Я думаю, що удари були й раніше просто без вау-ефекту, який можна публічно оприлюднити, не розкриваючи джерел розвідки", – пояснив Тимочко.

Зверніть увагу! Військовий експерт Павло Нарожний припустив, що Україні загрожує дефіцит ракет для ППО, зокрема для систем Patriot, які залишаються ключовим інструментом протидії балістичним ударам. За його словами, остання атака Росії продемонструвала важливу особливість роботи української оборони.

Що ще відомо про українські атаки по Росії?