Масована атака мала одну відмінність, – оглядач пояснив, з чим це пов'язано

У ніч на 20 серпня росіяни знову провели масовану атаку. Епіцентр удару припав на Київщину, уже відомо про 15 загиблих у столиці, рятувальні роботи у деяких місцях тривають досі.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що українцям варто готуватися до продовження ударів. Втім атака 20 серпня все-таки мала певну особливість.

Чим відрізнявся новий російський удар

"Єдину особливість, яку я можу виокремити, – це те, що росіяни почали менше застосовувати озброєння. Якщо раніше балістика й "Циркони" летіли через день, то зараз ми бачимо, що їм знадобилася довша пауза для нового масованого удару", – зазначив військовий оглядач.

Потрібен час, щоб зрозуміти, чи ця тенденція справді матиме продовження, бо від росіян можна очікувати чого завгодно. Але загалом ми бачимо, що період підготовки до нового обстрілу був дещо більший, ніж зазвичай.

"Це свідчить про те, що Росія "грала м'язами", запускаючи балістику по Києву ледь не щодня. Все це для того, щоб спровокувати деморалізацію. Насправді вона забирала озброєння "з коліс". Сьогодні, відповідно до статистики ГУР, ми бачимо, що подібні атаки можливі раз в тиждень", – додав Василь Пехньо.

Чим відрізнялася нова атака по Україні: дивіться відео

Варто зауважити, що удари один раз в тиждень – це зовсім немало. Втім прифронтові регіони страждають від ударів КАБАми значно більше. Попри це вони не "зламалися", так само як і Київ. Хоча усім зрозуміло, що такі атаки є для України дуже болючими.

Сьогодні росіяни завдали чергового удару по супермаркету. Це також гра на виснаження, щоб деморалізувати наше населення, змусити людей виїхати зі столиці. Саме по цьому битимуть росіяни,

– підкреслив Василь Пехньо.

Нагадаємо, через російський удар уже відомо про загибель 15 людей. Ворог бив ракетами "Калібр" та балістичним озброєнням. Як наслідок, є руйнування житлового будинку, школи, дитячої лікарні. Рятувальникам довелося деблоковувати людей з-під завалів.