Україна використала ракет ППО на 80 мільйонів євро, – Зеленський про нічну атаку по Україні
- Зеленський повідомив, що Україна витратила 80 мільйонів євро на ракети ППО для відбиття нічної атаки.
- Попри дефіцит ракет, Повітряні сили України знищили 342 цілі, включаючи 14 ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 і 315 ворожих БпЛА.
Володимир Зеленський повідомив, що Росія продовжує нарощувати кількість ракет та "Шахедів". Попри це, українська ППО продовжує чинити опір.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Запрошення ми отримали, але Росія наш ворог, – Зеленський про "Раду миру" Трампа
Що заявив Зеленський про атаку росіян 20 січня?
За словами Зеленського, в України спостерігається дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони. Попри те, що нещодавно українська ППО отримала допомогу від партнерів, постійні обстріли росіян потребують значних ресурсів для захисту.
Глава держави додав, що вартість ракет, які були залучені для відбиття атаки становить 80 мільйонів євро.
Ми боремося за те, щоб у нас були ці ракети, бо кожного дня ми втрачаємо наших людей,
– сказав Володимир Зеленський.
Також президент України зазначив, що для України процес отримання ракет для ППО залишається не лише дороговартісним, але й складним. Попри це, Повітряні сили змогли знищити 342 цілі, включаючи 14 ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 і 315 ворожих БпЛА.
Що відомо про наслідки ворожої атаки на Україну?
Вночі ворог атакував Дніпро. За даними ДСНС, внаслідок обстрілу міста постраждали дві жінки. У пошкодженій будівлі виникла пожежа. Також понівечено підприємство, інфраструктуру, багатоповерхівку та автомобілі. Служби ліквідують наслідки атаки.
У Києві 20 січня рух метро був змінений через проблеми з електропостачанням після російського обстрілу, але станом на 11:09 рух відновлено у звичайному режимі. Час очікування поїздів на всіх лініях метро складає 5 – 6 хвилин, а станції відкриті для входу.
Уночі 20 січня росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Полтавській області, що спричинило пожежі. Пожежі були ліквідовані за допомогою спеціальної техніки ДСНС та двох пожежних потягів Укрзалізниці.