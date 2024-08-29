Збиті чи впали всі БпЛА, пошкодження і пожежі у Києві та Черкасах: головне про атаку 29 серпня

У ніч проти 29 серпня російські війська запустили по Україні понад 70 "Шахедів" і ракети. У Харкові, Черкасах та в Києві гриміли вибухи.

Станом на ранок повітряна тривога продовжувалась у низці областей. Усе, що відомо про наслідки атаки, влучання, падіння уламків, розповідає 24 Канал.

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У трьох районах Києва впали уламки

У столичному Голосіївському районі сталося падіння уламків на територію житлової забудови – пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.

Також уламки зафіксували і у Дніпровському районі на території житлової забудови – без негативних наслідків, повідомляє КМВА.



У Деснянському районі через уламки в приватному домогосподарстві виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували.



Наслідки падіння уламків на Київщині / Фото Нацполіції



Зафіксовано загорання, влучань в інфраструктуру не зафіксовано / Фото Нацполіції

Загалом, у Києві інформації щодо потерпілих не надходило.

На Київщині в трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі трав'яного настилу. Є інформація про один пошкоджений приватний будинок. Постраждалих серед населення немає,

– зазначили у КОВА.

Наслідки на Черкащині

На Черкащині унаслідок падіння уламків БПЛА на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа.

Згодом у ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу площею 2700 квадратних метра на території підприємства внаслідок ранкової ворожої атаки.

До ліквідації залучали 75 рятувальників та 21 одиниця пожежної техніки.

Наслідки падіння уламків на Черкащині / Фото ДСНС

Дрони атакували Нікополь

На Дніпропетровщині вранці ворог застосував БПЛА по Нікополю. За даними голови місцевої ОВА Лисака, загиблих і постраждалих немає.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували дронами центр Укрпошти у Нікополі. В результаті пошкоджено будівлю пошти та 5 автівок.

У Харкові перебої зі світлом

Внаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів Харкова відбулися відключення електропостачання.

"Унаслідок ворожих обстрілів в частині деяких районів міста відбулися відключення електропостачання", – йдеться у повідомленні Харківобленерго.

Зазначається, що енергетики вже володіють всією інформацією та працюють над відновленням світла.

Збито чи упали усі "Шахеди"

Сили оборони збили 60 з 74 російських дронів-камікадзе "Шахед", ще 14 безпілотників упали, також знищено дві ракети Х-59/69 з трьох. Окупанти били ще двома ракетами невстановленого типу, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Шахеди" росіяни запустили з районів Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.

Загалом українська протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської, Сумської та Донецької областей.