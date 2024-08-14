Місцеві чули приблизно 10 вибухів: кадри атаки поблизу Саваслейки

У Росії неспокійно, там чули вибухи в районі аеродрому, звідки злітають МіГи-31К. Там заявляють про атаку дронами.

Вночі проти 14 серпня нібито чули вибухи у районі аеродрому Саваслейка. У мережі показали відео ймовірної атаки, передає 24 Канал.

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У Росії заявляють про роботу ППО

Жителі Нижегородської області повідомляють про атаку безпілотників. За інформацією місцевих жителів, було приблизно 10 вибухів.

Дрон, який летів до Саваслейки: дивіться відео

За словами очевидців, територія поряд з авіабазою Саваслейка зараз перекрита.

Губернатор області заявив, що у регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Крім цього, за його словами, постраждалих немає, однак варто пам'ятати, що заявам ворога не варто довіряти.

Момент вибуху: дивіться відео

Раніше у Росії під атакою опинився аеродром у Липецьку. Під час атаки на Липецький аеродром було також уражено склад керованих авіаційних бомб, якими агресорка постійно тероризує наші мирні міста.