Безпілотники атакували азотний комплекс "Аміак-3" в Росії
- Безпілотники атакували азотний комплекс "Аміак-3" у Волгоградській області, пошкодивши трубопровід високого тиску із сірчаною кислотою.
- Унаслідок атаки п'ятеро людей отримали хімічні опіки, але займання не сталося.
У Волгоградській області Росії після атаки безпілотників зафіксували пошкодження трубопроводу високого тиску із сірчаною кислотою на території азотного комплексу "Аміак-3". Він входить до структури АТ "Апатит".
Про це повідомляє російська служба ВВС із посиланням на заяву губернатора регіону Георгія Філімонова.
Які наслідки атаки по "Аміак-3"?
За словами очільника регіону, займання після удару не сталося. Водночас п’ятеро людей отримали хімічні опіки – усіх госпіталізували.
Паралельно вночі дрони атакували й Тамбовську область, пише Astra. За повідомленнями російських моніторингових ресурсів, безпілотники долетіли до Мічуринська.
У мережі з’явилися фото, ймовірно, одного з місць влучання, однак офіційної інформації про ціль удару поки немає.
Де ще було гучно?
У Ярославлі вночі 26 квітня пролунало щонайменше 15 вибухів. Дрони завітали до Ярославського НПЗ. Там після атаки виникла пожежа.
Згодом Сили спеціальних операцій ЗСУ та Генштаб підтвердили удар. Ступінь завданих збитків уточнюють. Ярославський НПЗ – найбільший нафтопереробний завод півночі Росії.
Дрони масовано атакували кілька російських регіонів. Зокрема, у Криму під ударом опинився Севастополь і кілька ТЕЦ.
Неспокійно було й у Бєлгородській області. Там загорівся балкон на одному з будинків і було атаковано підприємство.