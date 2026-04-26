Безпілотники атакували азотний комплекс "Аміак-3" в Росії

У Волгоградській області Росії після атаки безпілотників зафіксували пошкодження трубопроводу високого тиску із сірчаною кислотою на території азотного комплексу "Аміак-3". Він входить до структури АТ "Апатит".

Про це повідомляє російська служба ВВС із посиланням на заяву губернатора регіону Георгія Філімонова.

Дивіться також Триває масована атака БпЛА на Росію: Севастополь, Бєлгород і Мічурінськ тремтять від вибухів

Які наслідки атаки по "Аміак-3"?

За словами очільника регіону, займання після удару не сталося. Водночас п’ятеро людей отримали хімічні опіки – усіх госпіталізували.

Паралельно вночі дрони атакували й Тамбовську область, пише Astra. За повідомленнями російських моніторингових ресурсів, безпілотники долетіли до Мічуринська.

У мережі з’явилися фото, ймовірно, одного з місць влучання, однак офіційної інформації про ціль удару поки немає.



Місце, ймовірного удару дрона

Де ще було гучно?