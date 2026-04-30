Удар по базі "Іскандерів" у Криму: українські дрони пробили захисне укриття, – Defense Express

Удар українських безпілотників по місцю базування російських оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" біля селища Овражки в тимчасово окупованому Криму продемонстрував нові можливості українських сил.

Відповідні комплекси розташовувалися в укриттях, які було необхідно пробити. Про це повідомляє Defense Express.

Чим особлива атака по базі у Криму?

Імовірно, головною складністю був саме технічний аспект, оскільки розташування пускових установок було відоме заздалегідь. З цієї локації неодноразово фіксували пуски, але для атаки не вистачало необхідних засобів.

На ураженому об'єкті були позиції колишнього дивізіону радянського ракетного полку, де раніше розміщувалися балістичні ракети. Російські війська використали стару інфраструктуру і зберігали там комплекси "Іскандер".

Орієнтовні розміри великого укриття становлять 45 на 27 метрів, меншого – 25 на 18 метрів. Подібні споруди мають товсті бетонні перекриття до 40 – 60 сантиметрів і додатковий шар ґрунту, тому їх особливо важко уразити.

Пробити такий захист дійсно важко, особливо, коли мова йде про бойові частини, які встановлені на дрони. Але з огляду на кадри, завдати шкоди об'єктам, а головне тому, що перебувало всередині все ж таки вдалось,

– ідеться у статті.

Уразити об'єкт, імовірно, вдалося завдяки використанню дронів із потужнішими бойовими частинами. Зокрема, ідеться про апарати середньої дальності, наприклад FP-2 із бойовою частиною орієнтовно 105 кілограмів.

За даними Defence Express, для пробиття подібних укриттів вирішальне значення має не лише маса бойової частини, але й насамперед кінетична енергія, яка залежить від швидкості та спеціальної міцної конструкції корпусу.

Видання пише, якщо боєприпаси неможливо розігнати до потрібної швидкості, застосовують тандемні бойові частини, які мають попередній кумулятивний заряд, який пробиває отвір, після чого основна частина уражає ціль.

Наприклад, така бойова частина встановлена на крилатих ракетах Storm Shadow / SCALP.

Що відомо про цю атаку?

Уночі 28 квітня ССО ЗСУ атакували російську базу, розташовану на південь від населеного пункту Міжгір'я. Супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередок пожежі, яка виникла після удару українських безпілотників.

Відомо, що зазвичай звідти росіяни запускають на Україну балістичні ракети. Зазначали, що застосування вищезгаданих комплексів дозволяє окупантам для атак використовувати "Іскандер-К" та "Іскандер-М" водночас.

Що раніше атакували у Криму?

Військово-морські сили ЗСУ нещодавно атакували два російські катери у районі Керченської протоки, які охороняли міст. Ідеться про патрульний сторожовий катер ФСБ Росії "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок".

Нагадаємо, раніше у Криму на аеродромі "Кача" українські військові атакували пункт управління протиповітряної оборони, наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22), а також радіолокаційну станцію "МР-10".

До цього СБУ за допомогою БпЛА атакували військово-морську базу Чорноморського флоту Росії та аеродром "Бельбек". Внаслідок цього вдалося уразити великі десантні кораблі "Ямал" та "Фільченков" та низку інших суден.