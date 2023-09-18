Окупанти зранку атакували Берислав з безпілотника, а тоді обстріляли швидку з пораненими

Російські окупаційні війська зранку 18 вересня запустили безпілотник з вибухівкою на Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки постраждали 4 людей. Ворог також обстріляв медиків, які саме надавали допомогу пораненим.

Окупанти атакували з безпілотника Берислав

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, окупанти цілеспрямовано цілили в скупчення людей.

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Російські війська зранку атакували Берислав з безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів. Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції,

– зазначив очільник ОВА.

Що відомо про постраждалих

Прокудін також уточнив, що поранення отримали троє місцевих чоловіків: 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка.

Усі постраждалі зараз перебувають у лікарні. Медики надають їм допомогу, – додав він.

Ворог продовжив атакувати Миколаївку

Також в ОВА повідомили, що росіяни атакували карету "швидкої" у Миколаївці з пораненими цивільними.

У момент ворожого удару медики надавали допомогу пораненим,

– ідеться в повідомленні.

Зазначають, що за попередньою інформацією, фельдшер та водій не постраждали. Пошкоджень зазнав службовий автомобіль.

Ворог постійно обстрілює Херсонщину

Також Прокудін розповів про вечірній обстріл Миколаївки на Херсонщині учора, 17 вересня. Так, приблизно о 21:00 окупанти атакували будинки місцевих жителів. Унаслідок атаки загинув 40-річний чоловік, ще один – поранений.

Зауважимо, що окупанти всю ніч проти 18 вересня атакували Херсонську область. Унаслідок "прильоту" по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один – зазнав травм, і йому медики надали допомогу на місці.

У Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Під вогнем була й Ольгівка. Там постраждала 63-річна жінка — її госпіталізували.