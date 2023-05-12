Саме вони почали війну проти нас, – Данілов про "атаку безпілотниками" на Кремль

Олексій Данілов заявив, що звинувачувати Україну в "атаці безпілотниками" не має ніякого значення. Він підкреслив, що саме Росія розв'язала війну проти України.

Вночі 3 травня поблизу Кремля пролунали потужні вибухи. Росіяни почали скиглити, що "святиню" буцімто "атакували безпілотники", а звинуватили у всьому Україну. В інтерв'ю секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов підкреслив, що Росія намагається звинуватити інших у своїх проблемах.

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"Росії війну ніхто не оголошував"

В інтерв'ю припустили, що "атака безпілотників" на Кремль буцімто може спровокувати жорстокіші удари по території України. Проте Данілов підкреслив, що саме Росія розпочала війну проти України у 2014 році, а зараз країна-агресорка намагається звинуватити у внутрішніх проблемах когось іншого.

Ми ні на кого не нападали, навпаки, напад скоєно на наші землі та території, закріплені у міжнародних документах у 1991 році. Якщо хтось хоче звинуватити когось іншого у майбутньому розпаді своєї країни, то це його проблема, а не наша,

– підкреслив Данілов.

Коментуючи загрозу застосування окупантами ядерки, секретар РНБО зазначив, що Росія може зробити "будь-що". Проте, застосувавши ядерну зброю, росіяни отримають зовсім іншу реакцію від усього світу.

Окрім того, Росія та Іран продовжують співпрацювати у питанні безпілотників. Данілов наголосив, що це питання до світової спільноти, адже Іран перебуває під санкціями з 1979 року.

"І якщо, будучи під санкціями, він може виробляти безпілотники з використанням комплектуючих провідних світових виробників, то кому слід ставити запитання і хто повинен на них відповідати? Ми б дуже хотіли, щоб не було подвійних стандартів і щоб усі країни без винятку дотримувалися міжнародних правил", – заявив Данілов.

Україна планує закінчити війну до зими

Данілов заявив, що деокупація всіх українських територій є спільним планом для всіх. Проте на це потрібен час, адже війна – це складна справа.

Разом з тим, українські військові мають доручення звільнити всі території держави, включно з Кримом, від окупантів. І згідно з планами, завершення війни може відбутися до зими 2023 року.

"Вони зроблять це разом із нашим народом. Залишається тільки чекати, набратися терпіння і перемога буде за нами", – підкреслив секретар РНБО.

Інформація про контрнаступ ЗСУ є надзвичайно таємною, через що деякі партнери України невдоволені. Наразі українські військові мають декілька варіантів, як відбуватиметься контрнаступ. Проте кінцевий план операції затверджуватиме лише Верховний головнокомандувач.