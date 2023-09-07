Вночі російський "Шахед" влучив по житловому кварталу в Сумах
7 вересня 2023, 14:57Читать новость на русском
Джерело:Сумська ОВА
Росіяни атакували житловий квартал Сум. Зокрема, один із безпілотників пошкодив багатоповерхівку.
Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні. 7 вересня окупанти влучили “Шахедом” по житловому кварталу.
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Минулося без жертв
Вночі 7 вересня росіяни атакували Сумщину безпілотниками. У результаті повітряного “нападу” на обласний центр пошкоджено один приватний будинок, два магазини та багатоповерхівку. У будинку зазнали руйнувань 20 квартир.
Окупанти навмисно атакували житловий квартал / Фото Суспільне
На щастя, минулося без жертв. Завдяки силам ППО вдалося знищити ще один ворожий дрон.
20 квартир зруйновані / Фото Суспільне
Повітряні атаки на Україну за 7 вересня: що відомо
- У ніч проти 7 вересня російські військові запустили по Україні дрони-камікадзе. Атаки зазнали Одеська та Сумська області. У Повітряних силах повідомили, що їм вдалося знищити 25 “Шахедів” з 33 запущених росіянами.
- За словами глави Одеської ОВА Олега Кіпера ворог за п'ять останніх днів вчетверте б’є по Ізмаїльському району. Унаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Вони – водії вантажівок. Щодо руйнувань, то їх зазнали елеватор та адміністративні приміщення. Крім того, вибуховою хвилею пошкодило низку приватних домоволодінь.