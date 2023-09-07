Вночі російський "Шахед" влучив по житловому кварталу в Сумах

Росіяни атакували житловий квартал Сум. Зокрема, один із безпілотників пошкодив багатоповерхівку.

Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру в Україні. 7 вересня окупанти влучили “Шахедом” по житловому кварталу.

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Минулося без жертв

Вночі 7 вересня росіяни атакували Сумщину безпілотниками. У результаті повітряного “нападу” на обласний центр пошкоджено один приватний будинок, два магазини та багатоповерхівку. У будинку зазнали руйнувань 20 квартир.

Окупанти навмисно атакували житловий квартал / Фото Суспільне

На щастя, минулося без жертв. Завдяки силам ППО вдалося знищити ще один ворожий дрон.

20 квартир зруйновані / Фото Суспільне

Повітряні атаки на Україну за 7 вересня: що відомо