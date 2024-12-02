Загинув 45-річний житель Тернополя, його дружина отримала важкі поранення, – ОВА

У ніч проти 2 грудня російські війська здійснили атаку на Тернопіль, запустивши безпілотник "Герань" по житловому будинку. Унаслідок удару загинув 45-річний чоловік, його дружина отримала важкі поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг голови Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди.

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Він підтвердив, що на місці події було знайдено уламки ворожого дрона "Герань". Та наголосив, що обстріл не мав військової чи критичної мети, оскільки в районі відсутня відповідна інфраструктура.

Дружина загиблого – важкопоранена

"Було влучання БпЛА, це Герань в житловий будинок. Є один загиблий, 45-річний мешканець Тернополя. Поранені 4 жителі будинку", – повідомив В'ячеслав Негода.

Керівник ОВА також уточнив, що серед поранених – дружина загиблого. Жінка, отримала важкі опіки.

Важливо! Згідно з останніми даними, російська атака по Тернополю у ніч проти 2 грудня забрала життя однієї людини, 4 отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто.