Росія змінює тактику атак "Шахедами": Сирський розповів, як планують протидіяти терору

Ворог посилює атаки ударними безпілотниками по Україні та змінює їхню тактику. У відповідь Україна адаптує підхід до протидії ворожим "Шахедам", нарощуючи кількість дронів-перехоплювачів і посилюючи підготовку військових.

Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про нову тактику ворога?

Після останніх масованих атак "Шахедів" Україна переглядає підходи до протидії, оскільки ворог змінив тактику застосування ударних БпЛА.

У відповідь українське командування вирішило:

посилити підготовку військових,

збільшити кількість екіпажів дронів-перехоплювачів,

обговорити нові рішення для ефективної боротьби із безпілотниками.

Організаційні зміни у посиленні захисту впроваджуються також для українських міст, селищ та критично важливих об'єктів.

За словами головкома, у березні 2026 року Командування безпілотних систем ППО було реорганізовано в Командування сил безпосередньо протиповітряного прикриття. Нині воно працює у складі Повітряних сил ЗСУ й відповідає за розвиток "малої ППО", оновлення техніки та підготовку військових. Крім того, командування поступово набирає оперативних спроможностей, приймаючи визначені сили та засоби.