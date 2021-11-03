Атака бойовиків на один з найбільших військових госпіталів Афганістану: у ЄС відреагували
3 листопада 2021 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:твітер Пітера Стано
Бойовики ІД атакували один з найбільших військових госпіталів Афганістану. У Євросоюзі заявили, що це суперечить міжнародному гуманітарному праву.
А також є "серйозним порушенням ісламських цінностей". Про це Пітер Стано написав 2 листопада у твітері.
Читайте більше Поблизу військового госпіталю у Кабулі прогриміли вибухи: щонайменше 19 жертв
Євросоюз засудив смертельну атаку бойовиків ІД в Афганістані
Головний представник із зовнішніх зв'язків Євросоюзу Пітер Стано засуди дії бойовиків.
Терористичний напад на військовий госпіталь в Кабулі суперечить міжнародному гуманітарному праву і є серйозним порушенням ісламських цінностей,
– пояснив Стано.
Додав, що "триваючі терористичні напади є серйозною перешкодою на шляху до миру і безпеки в Афганістані".
Коротко про атаку ІД у військовому госпіталі Афганістану
- 2 листопада біля одного з найбільших військових госпіталів прогриміли 2 потужних вибухи та сталася стрілянина.
- У результаті інцидентів загинули щонайменше 19 людей, ще 47 отримали поранення.
- Видання Sky News Arabia написало, що напад здійснила терористична організація "Ісламська держава". Очевидці стверджують, що кілька бойовиків увірвалися до будівлі лікарні та влаштували бійку з талібами.