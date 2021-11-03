Атака бойовиків на один з найбільших військових госпіталів Афганістану: у ЄС відреагували

3 листопада 2021 , 09:23
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Джерело:

твітер Пітера Стано

Бойовики ІД атакували один з найбільших військових госпіталів Афганістану. У Євросоюзі заявили, що це суперечить міжнародному гуманітарному праву.

А також є "серйозним порушенням ісламських цінностей". Про це Пітер Стано написав 2 листопада у твітері.

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Євросоюз засудив смертельну атаку бойовиків ІД в Афганістані

Головний представник із зовнішніх зв'язків Євросоюзу Пітер Стано засуди дії бойовиків.

Терористичний напад на військовий госпіталь в Кабулі суперечить міжнародному гуманітарному праву і є серйозним порушенням ісламських цінностей,
– пояснив Стано. 

Додав, що "триваючі терористичні напади є серйозною перешкодою на шляху до миру і безпеки в Афганістані". 

Коротко про атаку ІД у військовому госпіталі Афганістану

  • 2 листопада біля одного з найбільших військових госпіталів прогриміли 2 потужних вибухи та сталася стрілянина.
  • У результаті інцидентів загинули щонайменше 19 людей, ще 47 отримали поранення. 
  • Видання Sky News Arabia написало, що напад здійснила терористична організація "Ісламська держава". Очевидці стверджують, що кілька бойовиків увірвалися до будівлі лікарні та влаштували бійку з талібами.
Автор: Діана Квасневська