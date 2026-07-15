Нічна атака на Україну: сили ППО збили понад сотню ворожих дронів

В ніч на 15 липня Україна знову опинилася під атакою російських безпілотників. Захисникам неба вдалося нейтралізувати більшість повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 15 липня (починаючи з 18:00 14 липня) російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на територію України.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, для цього ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої території АР Крим, а також 122 ударні безпілотники різних типів.

Серед запущених БпЛА були реактивні модифікації Shahed, дрони "Гербера", "Італмас" та безпілотники-імітатори типу "Пародія". Запуск здійснювався з кількох напрямків, зокрема з російських міст Курськ, Орел, Міллерово, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,

– повідомили в Повітряних силах.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 18 ударних безпілотників на 19 локаціях, а уламки збитих цілей упали на території 7 локацій.

Окрім цього, близько 07:00 ворог завдав повторного авіаційного удару по Одеській області.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Одесі відомо про трьох загиблих. За даними МВА, ще троє людей зазнали поранень, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також були пошкоджені житлові будинки, наразі всі подальші деталі з'ясовуються.