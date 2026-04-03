Перед похованням: БпЛА атакував територію Національного військового меморіального кладовища
- На території Національного військового меморіального кладовища впав ворожий безпілотник, пошкодивши адміністративну будівлю та інфраструктуру.
- Жертв та постраждалих немає, а місця поховань залишились неушкодженими.
У п'ятницю, 3 квітня, на території Національного військового меморіального кладовища впав ворожий безпілотник. Інцидент стався перед початком церемонії поховання.
Про це повідомили на офіційній сторінці меморіального комплексу в соцмережах.
Чи є руйнування на кладовищі?
Падіння ворожого БпЛА зафіксували на території, де триває будівництво Національного Меморіалу.
Унаслідок атаки було частково пошкоджено адміністративну будівлю, технічні ємності з водою, огорожу та інші елементи інфраструктури.
Завдяки злагодженим діям відповідних служб і дотриманню протоколів безпеки всіх присутніх було оперативно спрямовано до укриттів,
– йдеться в повідомленні.
На щастя, минулося без жертв та постраждалих, а місця поховань українських військових залишилися неушкодженими.
Росія вкотре демонструє свою сутність, намагаючись бити не лише по живих, а й по місцях пам'яті. По місцях, де держава та всі українці вшановують своїх Захисників і Захисниць. По простору тиші, поваги та гідності,
– додали представники меморіального комплексу.
В пресслужбі також наголосили, що працівники оперативно відновлять всі пошкодження та продовжать виконувати свій обов'язок – гідно прощатися із Захисниками і вшановувати кожного українського воїна.
Які регіони були під ударом 3 квітня?
3 квітня російські війська здійснили масовану атаку дронами та ракетами по об'єктах критичної інфраструктури України. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 541 ціль – йдеться про 26 ракет та 515 безпілотників різних типів.
На Київщині руйнувань зазнала ветеринарна клініка. Там виникла пожежа: спалахнули також авто, яке стояло поруч, і приватний житловий будинок. Як пізніше повідомили у Київській ОВА, удар вбив близько 20 тварин.
Також під ворожим ударом був Коростень. За даними поліції Житомирщини, одна людина загинула – це 70-річна жінка. Ще 7 людей поранено. Загалом пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і 2 магазини.